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ضبط سائق «توك توك» لسيره على قضبان السكة الحديدية بجوار قطار

والسبب اختصار الوقت والطريق.
أماني عوض 1:44 ص, الأحد, 18 أبريل 21 1:44 ص, الأحد, 18 أبريل 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد مركبة “توك توك” لارتكابه واقعة السير على قضبان السكة الحديدية بجوار إحدى القطارات، بعدما تمكنت من تحديد موقعه.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لمركبة “توك توك” تسير بجوار إحدى القطارات على قضبان السكة الحديدية.

وبالفحص تبين دخول قائد مركبة “توك توك” من أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، والسير على شريط السكة الحديدية بين القضبان داخل محطة السكة الحديد والخروج من مزلقان آخر.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط قائد مركبة “توك توك” المشار إليه، وبحوزته المركبة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة اختصارًا للطريق والوقت.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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