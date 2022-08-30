ضبط سائق «توك توك» لاتهامه بالتحرش بفتاة أثناء سيرها في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر صاحبة الحساب من سائق مركبة “توك توك” بسبب التحرش بها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة عين شمس في محافظة القاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وحددت الفتاة المشار إليها -مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس- وبسؤالها اتهمت سائق المركبة بالتحرش بها على النحو السابق.

وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق مركبة “توك توك” -مقيم بمنطقة عين شمس- عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.