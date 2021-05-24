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ضبط سائق «توك توك» تسبب في توقف أحد قطارات القاهرة – أسوان

لعبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك
أماني عوض 5:55 م, الأثنين, 24 مايو 21 5:55 م, الأثنين, 24 مايو 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة عبور مركبة “توك توك” لشريط السكة الحديد في سوهاج مما أدى إلى توقف أحد قطارات “القاهرة – أسوان”، وألقت القبض على قائدها.

جاء ذلك على خلفية رصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة أحد الصبية مركبة “توك توك” وعبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك، مما أدى إلى توقف أحد قطارات “القاهرة – أسوان” بدائرة مركز شرطة البلينا، وتداول عبارات العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار سوهاج من حادث مروع.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد قائد مركبة “توك توك” -مقيم بدائرة المركز- وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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