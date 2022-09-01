ضبط سائق «توك توك» تحرش بفتاة أثناء توصيلها في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق مركبة “توك توك” متهم بارتكاب واقعة التحرش بإحدى الفتيات، أثناء توصيلها بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من فتاة -مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس- قالت إنه أثناء استقلالها مركبة “توك توك”، فوجئت بتوجه قائدها لإحدى المناطق، والتحرش بها لكنها استغاثت، وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق مركبة “توك توك “بالفرار.

وأمكن التوصل إلى شاهد الواقعة، وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجني عليها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء استقلاله مركبة “توك توك” المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.