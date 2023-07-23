ضبط سائق تروسيكل صدم سيدة أثناء عبور الطريق بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد مركبة تروسيكل لاصطدامه بسيدة أثناء عبورها الطريق مما أدى لوفاتها في محافظة القاهرة ، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كان شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ،قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة ربة منزل، توفيت متأثرة بإصابتها، إثر تعرضها لحادث مصادمة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص اتضح أنه أثناء سير مركبة “تروسيكل” بدون لوحات معدنية قيادة عامل -مقيم بمحافظة القليوبية- اصطدم بالمتوفاة أثناء عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها التي أودت بحياتها.

وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.