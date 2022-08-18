ضبط سائق تاكسي ضرب فتاة وحاول التحرش بها في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق سيارة تاكسي ارتكب واقعة الاعتداء بالضرب على فتاة ومحاولة التحرش بها في محافظة الجيزة.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ماتداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعرض فتاة لمحاولة تحرش من قِبل سائق سيارة أجرة “تاكسي”، اعتدى عليها بالضرب بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وأمكن تحديد الفتاة المشار إليها، وبسؤالها أيدت ماسبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق -مقيم بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.