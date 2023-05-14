ضبط سائق تاكسي ارتكب أفعالًا خادشة للحياء لسيدة في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن ارتكاب سائق تاكسي «سيارة أجرة» أفعال خادشة للحياء لسيدة تقود سيارتها عقب الاصطدام به دون قصد، والاعتذار له، ثم الاعتداء عليها بألفاظ خارجة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها، تبين أنه سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.