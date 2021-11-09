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ضبط سائق بتهمة التحرش بطالبة داخل ميكروباص في التجمع الخامس

أثناء جلوسها بالكرسي المجاور له.
أماني عوض 1:08 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 1:08 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق سيارة ميكروباص ارتكب واقعة التحرش بطالبة في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أثناء جلوسها في الكرسي المجاور له.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق أثناء قيادته مركبة ميكروباص.

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وبالفحص تبين أن طالبة -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة- حررت محضرًا بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة “ميكروباص” واتهامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه أثناء استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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