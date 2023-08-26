ضبط سائق اصطدم بسيارة أثناء قيادته برعونة في أحد شوارع القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر شخص من قيادة سائق سيارة بالسير برعونة معرضًا سلامته والآخرين للخطر، والاصطدام بإحدى السيارات وإحداث تلفيات بها، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان في محافظة القاهرة.

وبإجراء تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وذلك أثناء استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.