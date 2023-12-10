ضبط سائق أتوبيس صدم صاحب مصنع خلال مشاجرة في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على قائد أتوبيس متهم بالاصطدام بأحد الأشخاص، وإحداث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة في القليوبية.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة مالك مصنع بلاستيك، وبها جروح تهتكية بفروة الرأس واسترواح هوائى بالصدر.

وبالفحص وسؤال شقيقه، قال إنه أثناء سير المتوفي بسيارته الملاكي حدثت مشاجرة بينه وقائد أوتوبيس (لا يعلم بياناته) على إثر حدوث احتكاك بينهم، وخلالها قائد الأوتوبيس استقله واصطدم بشقيقه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الأوتوبيس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأرشد عن الأتوبيس المستخدم واتضح أنه ملكه وبدون لوحات معدنية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.