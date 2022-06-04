ضبط رجل وسيدة بسبب الرقص بالطريق العام في بورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل وسيدة متهمين بارتكاب فيديو الرقص في الطريق العام بمحافظة بورسعيد ، وإتيان حركات إستعراضية مما آثار حفيظة المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك”، يتضمن إتيان رجل وسيدة ببعض الحركات الاستعراضية والرقص بالطريق العام، بمنطقة العرب في محافظة بورسعيد مما أثار إستياء المارة.

وبالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما شخصين لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبسؤالهما أفادا بالإتيان ببعض الحركات الإستعراضية على النحو المشار إليه على سبيل المرح، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.