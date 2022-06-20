ضبط رجل أعمال وزوجته بالجيزة بتهمة غسل الأموال بتعاملات 30 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية ضد صاحب مكتب للاستيراد والتصدير -له معلومات جنائية ومحبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا- وزوجته بتهمة غسل الأموال من تجارة المخدرات.

واتضح أن المتهمين مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وأنهما يتاجران في المخدرات وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداعها بمختلف البنوك ومكاتب البريد وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.

جاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.