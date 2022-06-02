ضبط رجل أعمال هارب من تنفيذ 180 عامًا حبس في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل أعمال هارب من تنفيذ 127 حكمًا قضائيًا بإجمالي 180 سنة مدد حبس، أثناء الاختباء في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت أن مدير وشريك بإحدى الشركات -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة- غير محل إقامته ومختبئ بإحدى الشقق السكنية، الكائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة خشية ضبطه.

واتضح أنه مطلوب التنفيذ عليه في 127 حكمًا قضائيًا بإجمالي مدد حبس بلغت 180 عامًا، وكفالات مالية 200 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.