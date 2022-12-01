ضبط راكب مصري حاول تهريب عملات أجنبية في مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، من ضبط شخص -مقيم بمحافظة القاهرة- لحيازته مبالغ مالية (عملات أجنبية”مختلفة).

وتحفظت على 7 كروت بنكية “فيزا” لا تخص الراكب كانت مخبأة داخل حقائبه، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، الكروت البنكية تحصل عليها من شخص لتسليمها لآخر خارج البلاد لاستخدامها في المعاملات التجارية بالمخالفة للقانون.

واتخذت الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.