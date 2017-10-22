ضبط راكب حاول تهريب 55 ألف جنيه بمطار أسيوط

مها أبوودنتمكن رجال جمارك مطار أسيوط برئاسة عادل عبد الصادق مدير جمرك أسيوط، من ضبط محاولة تهريب لكمية النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة الجزيرة رقم 529 المتجهة إلى الكويت اشتبه حسن السكرى بمكافحة التهرب الجم

مها أبوودن

تمكن رجال جمارك مطار أسيوط برئاسة عادل عبد الصادق مدير جمرك أسيوط، من ضبط محاولة تهريب لكمية النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة الجزيرة رقم 529 المتجهة إلى الكويت اشتبه حسن السكرى بمكافحة التهرب الجمركى فى الراكب المصرى أ . ف . ب.

وبتفتيشه تبين وجود مبلغ 55 ألف جنيه مصرى تم إخفاؤه داخل ملابسه.

قرر عبدالمالك عبدالراضى مدير عام جمارك أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 7 لسنة 2017.

وطلب الراكب التنازل عن المبلغ مقابل عدم رفع الدعوى الجنائية وتم تسليمه 5 آلاف جنيه المسموح بها قانونا.