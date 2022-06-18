ضبط رئيس لجنة نقابية فرعية بسوهاج اختلس قيمة اشتراكات الاعضاء

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض رئيس لجنة في إحدى النقابات الفرعية بمحافظة سوهاج بتهمة اختلاس قيمة اشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغًا من مسئولي إحدى النقابات ضد رئيس اللجنة النقابية التابعين لها “فرع سوهاج” -مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج- لتحصيله مبالغ مالية بلغت 800,245 جنيه قيمة اشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المنضمين للنقابة المشار إليها، وعدم توريدها بالخزينة واستيلائه على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فب حقه استغل موقعه الوظيفي، وطبيعة عمله فى تحصيل مبالغ مالية قيمة اشتراكات خاصة بالأعضاء، وإختلاس تلك الأموال والاستيلاء على قيمتها لنفسه، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.