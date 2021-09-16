ضبط دجال استغل مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياه

كشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن نصاب استغل مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياه عن طريق الإعلان على قدرته في أعمال الدجل والشعوذة لحل الأزمات.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط- نشر العديد من المشاركات عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تتضمن الترويج عن قدرته على أعمال الدجل والشعوذة لحل كافة الأزمات.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، وباستهداف المذكور أمكن ضبطه، وبحوزته هاتفي محمول بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المشار إليها وإدارته للصفحة المشار إليها.

واضطلع بإنشاء صفحة أخرى على ذات الموقع وحسابين على تطبيق “واتس آب- إيمو”، كذا وجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وضحاياه التي تشير إلى النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على معالجتهم روحانيًا وحل مشكلاتهم من خلال أعمال الدجل والشعوذة.

وبمواجهته اعترف بالنصب على ضحاياه على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق مكاسب مالية والتي أنفقها على متطلباته، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.