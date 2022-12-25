ضبط «دجال» استغل «سوشيال ميديا» للنصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بالنصب على المواطنين عبر موقع “فيس بوك”، والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج عن طريق أعمال السحر والشعوذة نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية ، وتبين أنه عاطل -له معلومات جنائية.

وعثر بحوزته على هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي، الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى وذلك من خلال الصفحة المُشار إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.