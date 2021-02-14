ضبط «دجال» أثناء ممارسة أعمال «السحر» داخل مقابر بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن دجال في محافظة الشرقية، أثناء القيام بأعمال السحر والشعوذة داخل المقابر، وألقت القبض عليه بعدما أمسك به الأهالي.

كان مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، قد تلقى بلاغًا من مواطن -مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز- بأنه أثناء سيره أمام مقابر القرية عائدًا إلى منزله، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالي، وزعم المذكور بأعمال السحر والشعوذة بقدرته على فك الأعمال واستخراجها من المقابر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور، وانصرافه قبل وصول القوات.

وبسؤال كلٍ من مسئول الدفن بالمقابر، عاملة بخدمة المقابر، أيدوا ما جاء بأقوال المبلغ، وأضافا بأن المقبرتين خاليتين من الموتى.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه حلاق -مقيم بدائرة المركز- ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلغ، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.