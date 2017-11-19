ضبط جلود تماسيح وقطع عاج بحوزة راكب في مطار القاهرة

وكالات: تمكنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، السبت، من ضبط 23 قطعة عاج مصنع و8 قطع جلد تمساح حاول راكب قادم من السودان تهريبها داخل حقيبته. وأكد مصدر بالجمارك أنه أثناء تفتيش ركاب طائرة الخطوط السودانية، عُثر داخل حقيبة أحد الركاب على قطع العاج وجلود التماسيح الممنوع تصديرها أو استيراده

وكالات:





تمكنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، السبت، من ضبط 23 قطعة عاج مصنع و8 قطع جلد تمساح حاول راكب قادم من السودان تهريبها داخل حقيبته.

وأكد مصدر بالجمارك أنه أثناء تفتيش ركاب طائرة الخطوط السودانية، عُثر داخل حقيبة أحد الركاب على قطع العاج وجلود التماسيح الممنوع تصديرها أو استيرادها أو الاتجار بها أو تداولها، طبقا للقوانين الوطنية، وفي إطار تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض (سايتس) وقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

وقررت سلطات الجمارك التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي للراكب.