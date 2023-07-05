ضبط جريمة غسل أموال من حصيلة المخدرات بتعاملات 150 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة براني- لاتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال من حصيلة الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات تربح المتهم وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

ولفتت التحريات إلى أنه قصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بقيمة 150 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.