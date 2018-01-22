ضبط تهريب نصف كيلو ذهب بمطار القاهرة

مها أبوودنضبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب مشغولات ذهبية بوزن نصف كيلو، بالمخالفة لقانونى الجمارك والاستيراد والتصدير.وقدرت سلطات الجمارك قيمة المضبوطات بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه، وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء الإجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط طيران شركة بدر القادمة من الخرطوم عندما اشتبه عمرو العميرى

مها أبوودن

ضبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب مشغولات ذهبية بوزن نصف كيلو، بالمخالفة لقانونى الجمارك والاستيراد والتصدير.

وقدرت سلطات الجمارك قيمة المضبوطات بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه، وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء الإجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط طيران شركة بدر القادمة من الخرطوم عندما اشتبه عمرو العميرى مأمور الجمرك فى أحد الركاب السودانيين القادمين الذى بدت عليه علامات الارتباك.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 620 قطعة ذهبية تزن حوالى نصف كيلو مخفاة داخل كيس بلاستيك بين طيات ملابسه وقام الراكب بطلائها بمادة كيميائية لإخفاء لون الذهب وعند حك إحدى القطع، ظهر لون الذهب الأصلى.