ضبط تلاعب في شاسيهات السيارات بجمارك الإسكندرية

مها أبوودن تمكن رجال إدارة التهرب الجمركي بالإسكندرية برئاسة د.عبد المنعم قبيصى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي من ضبط تلاعب شركتى استيراد وتصدير فى شاسيهات السيارات المستوردة للتهرب من شرط العمر بالمخالفة للقانون. وتمت عملية الضبط بناء على مذكرة مقدمة لادارة مكافحة التهرب، عن قيام

مها أبوودن

تمكن رجال إدارة التهرب الجمركي بالإسكندرية برئاسة د.عبد المنعم قبيصى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي من ضبط تلاعب شركتى استيراد وتصدير فى شاسيهات السيارات المستوردة للتهرب من شرط العمر بالمخالفة للقانون.

وتمت عملية الضبط بناء على مذكرة مقدمة لادارة مكافحة التهرب، عن قيام إحدى شركات الاستيراد بالتلاعب فى أرقام الشاسيهات لسيارات نقل ماركة مرسيدس المفرج عنها من مجمع السيارات بالإسكندرية بقصد التهرب من القيود الاستيرادية المحددة لشرط العمر.

وتم تشكيل لجنة من محمد مرسى وحسين النقيب وطارق فراويله ومحمد خليل رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى وكلا من محمد سعد وحسام جلال مفتشى الإدارة لحصر البيانات الجمركية الخاصة بهذا الامر والتى أفرجت عنها الشركة من جمارك السيارات بالإسكندرية خلال أعوام 2014 و2015 و2016.

وتم فحص المستندات ودراستها للتأكد من صحة البيانات الخاصة بالشاسيهات وسنوات الإنتاج الخاصة بها كما تم التواصل مع الشركة المختصة للكشف عن صحة المعلومات الخاصة بتلك الشاسيهات.

وأفادت الشركة بكشف موضح بمعلومات تفيد واقعة تهرب الشاسيهات وبلغت التعويضات المستحقة عن تلك الواقعة 36 مليونا و 82 ألفا و 230 جنيها مصريا.



جمارك أرقين تضبط كمية مهربة من الأدوية البشرية

تمكنت جمارك أرقين برئاسة احمد الصاوي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاوله مهنه الصيادلة.

وتم الكشف عن ذلك خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الاتوبيسات القادمة من الخرطوم، حيث اشتبه عاصم رأفت مأمور الجمرك في احد سائقى الاتوبيسات.

وبتفتيش الراكب وامتعته تبين وجود 5700 كبسولة من صنف سيبروهيبتادين و 800 قرص من صنف كليمكس ديكساميثاثون قام الراكب بإخفائها داخل بعض المنتجات السودانية وداخل خراطيش معسل بالنعناع المغلفة بورق السلوفان مثل تغليف المصنع للتمويه على رجال الجمارك.

وفى هذا الصدد قرر علي محمد طلبه مدير عام جمرك اسوان اتخاذ الاجراءات القانونية بتحرير محضر ضبط جمركي تحت اشراف محمود طه.