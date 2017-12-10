ضبط تلاعب فى شاسيهات السيارات بجمارك الإسكندرية

مها أبو ودن تمكن رجال إدارة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصى، مدير عام الإدارة، من ضبط تلاعب شركتي استيراد وتصدير في شاسيهات السيارات المستوردة للتهرب من شرط العمر بالمخالفة لقوانين الاستيراد، بالتنسيق مع محمود مصطفى مدير عام جمرك السيارات بالإسكندرية وهيئة الرقابة الإدار

مها أبو ودن

تمكن رجال إدارة التهرب الجمركي بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصى، مدير عام الإدارة، من ضبط تلاعب شركتي استيراد وتصدير في شاسيهات السيارات المستوردة للتهرب من شرط العمر بالمخالفة لقوانين الاستيراد، بالتنسيق مع محمود مصطفى مدير عام جمرك السيارات بالإسكندرية وهيئة الرقابة الإدارية.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، وهيئة الرقابة الإدارية التي قامت بتقديم معلومات تتعلق بهذه الضبطية، تم الكشف عن قيام إحدى شركات الاستيراد بالتلاعب في أرقام الشاسيهات لسيارات نقل ماركة مرسيدس المفرج عنها من مجمع السيارات بالإسكندرية بقصد التهرب من القيود الاستيرادية المحددة لشرط العمر.

وتم تشكيل لجنة من محمد مرسي وحسين النقيب وطارق فراويله، ومحمد خليل رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى، وكلا من محمد سعد وحسام جلال مفتشى الإدارة لحصر البيانات الجمركية الخاصة بهذا الأمر، والتي أفرجت عنها الشركة من جمارك السيارات بالإسكندرية خلال أعوام 2014 و2015 و2016، وتم فحص المستندات ودراستها للتأكد من صحة البيانات الخاصة بالشاسيهات وسنوات الإنتاج الخاصة بها، كما تم التواصل مع الشركة المختصة للكشف عن صحة المعلومات الخاصة بتلك الشاسيهات.

وأفادت الشركة بكشف موضح بمعلومات تفيد واقعة تهرب الشاسيهات وبلغت التعويضات المستحقة عن تلك الواقعة 36 مليوناً و82 ألفاً و230 جنيهاً مصريًا.

وعلى صعيد آخر تمكنت جمارك أرقين، برئاسة أحمد الصاوي مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنه الصيادلة، وتم الكشف عن ذلك خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، واشتبه عاصم رأفت مأمور الجمرك في أحد سائقى الأتوبيسات.

وبعرض الأمر على أحمد الصاوي قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب وأمتعته، وتبين وجود 5700 كبسولة من صنف سيبروهيبتادين و800 قرص من صنف كليمكس ديكساميثاثون، قام الراكب بإخفائهم داخل بعض المنتجات السودانية وداخل خراطيش معسل بالنعناع المغلفة بورق السلوفان، مثل تغليف المصنع للتمويه على رجال الجمارك.

وفى هذا الصدد قرر على محمد طلبة مدير عام جمرك أسوان، إتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر ضبط جمركي تحت إشراف محمود طه.