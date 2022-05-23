ضبط تجار بيع خطوط الهواتف المحمولة خارج المنافذ الرسمية في القاهرة

ألقت مباحث المصنفات الفنية القبض على المتهمين ببيع خطوط الهواتف المحمولة خارج منافذ شركات الاتصالات الرسمية، وبحوزتهم أكثر من 7 آلاف خط بدون عقود بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات وحدة مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، أن شخص وشقيقه -مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة- يزاولان نشاط غير مشروع بمجال بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة، تابعة لبعض شركات الاتصالات خارج منافذ الشركات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة، أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما 1000 خط هاتف محمول بدون عقود.

وبمواجهتهما اعترفا ببيع الخطوط لعملائهما بدون عقود، وبسعر أقل من تداوله بالشركات المشار إليها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأقرا بأنهما تحصلا على الخطوط من صاحب مكتب استيراد أجهزة كمبيوتر وإكسسوارات -كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة- أمكن ضبطه بالمكتب ملكه.

وعثر بداخله على 6 آلاف خط هاتف محمول بدون عقود، كمية من عقود خاصة بشركات الهواتف المحمولة خالية البيانات وأخرى مدون بها بيانات أشخاص مختلفة، كمية من الأكلاشيهات الخاصة بشركات المحمول، جهاز “لاب توب” يحتوى على أسماء العملاء، 5 هواتف محمولة لتسهيل إتصاله بعملائه، 2 كيسة كمبيوتر، شاشة كمبيوتر.

وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأقر بتحصله على الخطوط المضبوطة بحوزته من بعض موظفين المبيعات بفروع الشركات المشار إليها، وباقي المضبوطات بقصد استخدامها في تفعيل الخطوط وتسجيل بعض العقود للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.