ضبط تاجري نقد أجنبي في السوق السوداء بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن إتجار عاملان بإحدى الشركات -أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، مقيمان بمحافظة القاهرة- بشكل غير مشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وذلك عن طريق التحصل على العملات الأجنبية من خلال المترددين على الشركة محل عملهما، لبيعها خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على مالك مطبعة في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لإدارته المطبعة بدون ترخيص لخدمات ما بعد الطباعة بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعُثر بداخلها على 20 ألف كارت ملابس مطبوع لماركات مختلفة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.