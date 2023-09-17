ضبط تاجري مخدرات غسلوا 75 مليون جنيه في تجارة الدراجات النارية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة- بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات السكنية، وتأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.

واتضح إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.