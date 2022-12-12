ضبط «بلوجر» وزوجها بتهمة النصب على المواطنين (تفاصيل)

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على “بلوجر” وزوجها بتهمة النصب على المواطنين بعد استغلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والإدعاء لاستثمارها الأموال في مجالات عديدة، وتجميع مبالغ منهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من 16 مواطنًا يتهمون بلوجر أزياء وزوجها -له معلومات جنائية- وشقيقته وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات منها السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

واتضح ترويج “البلوجر” المشار إليها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه، بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.