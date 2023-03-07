ضبط بدال تمويني بالإسكندرية جمع الأرز المدعم بغرض البيع بالسوق السوداء

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية من ضبط بدال تموين قام بتجميع كمية من الأرز تبلغ 380 كجم وحجبه بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

يأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية تموين الإسكندرية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على البقالين التموينيين للحفاظ على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.



وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشرافأحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط بدال تموين قام بتجميع كمية 380 كجم من الأرز وحجبه بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

