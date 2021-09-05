ضبط باحث قانوني ونجله لاعتدائهما على «مسن» حتى وفاته بالمنوفية

بعد ركله حتى السقوط أرضًا.

ألقت أجهزة الأمن القبض على باحث قانوني ونجله لاتهامهما بالاعتداء على رجل مسن في محافظة المنوفية وركله حتى السقوط أرضًا أثناء فض مشاجرة بينهما ونجله والتسبب في وفاته.

كانت الأجهزة الأمنية قد تابعت ما نشر عبر إحدى الحسابات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بأحد الشوارع الكائنة بمركز شبين الكوم بالمنوفية، وسقوط رجل مسن أرضاً أثناء محاولته فض المشاجرة.

وبالفحص حددت المجني عليه، وبسؤال زوجته اتهمت كلٍ من باحث قانوني، ونجله “حاصل على دبلوم”، بالتعدي على زوجها بدفعه وسقوطه أرضًا أثناء فضه لمشاجرة بين نجلهما، والمتهم الثاني “نجل الأول” لخلافات سابقة بينهما، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من استهداف المتهمين وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.