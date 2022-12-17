ضبط بائع ظهر في فيديو أثناء مضايقة السائحين بالهرم

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إلحاح أحد البائعين بالمنطقة الأثرية في الهرم ، على أحد السائحين لشراء بعض المشغولات التذكارية السياحية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه بائع عاديات سياحية بالمنطقة الأثرية بالهرم -يحمل ترخيص- وأمكم ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعدم تعمده مُضايقة السائح المذكور، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء الترخيص الصادر للمذكور.

وباستكمال الفحص، تبين أن القائم على إدارة الصفحة “القائم بالنشر” -مالك مطعم كائن بإحدى الدول، ومتواجد حاليًا خارج البلاد.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.