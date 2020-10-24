ضبط المعتدين على فتاة أثناء محاولة سرقة حقيبتها بالإسكندرية

الواقعة منذ فبراير الماضي، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكبي واقعة التعدى على إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية أثناء محاولة سرقة حقيبتها، واتضح من التحقيقات تكوينهم عصابة لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام “توك توك”.

جاء ذلك على خلفية ما تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأحد المواقع الإخبارية، بشأن مقطع فيديو يتضمن تعدي سائق مركبة “توك توك” على إحدى السيدات في أحد الشوارع بمكان غير محدد بغرض السرقة.

وبالفحص تبين أن أحداث الواقعة تعود لشهر فبراير الماضي، والمجني عليها طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية-.

وأضافت التحريات أنه أثناء سيرها بمنطقة السيوف في الإسكندرية ، شرع مستقلي مركبة “توك توك” في خطف حقيبة يدها إلا أنها تشبثت بها وسقطت أرضًا فتخلى الجناة عنها ولاذوا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، واتضح أنهم 3 أشخاص يوجد لهم معلومات جنائية.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب الخطف باستخدام مركبة “توك توك”،.

وأقروا بارتكابهم الواقعة وأربع وقائع أخرى، من سرقات هواتف محمولة.

وأرشدوا عن المسروقات ومركبة “توك توك”، المستخدمة في ارتكاب جرائمهم، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.