ضبط المعتدين بالضرب على موظفين بالجيزة أثناء فضهم «عرس».. وإزالة القاعة

تعرض اثنين من موظفي مجلس مدينة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة لواقعة اعتداء بالضرب عليهم، أثناء محاولتهم فض حفل زفاف، أقيم داخل إحدى القاعات بطريق المريوطية، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، بلاغًا عن وجود حفل زفاف بإحدى القاعات الكائنة بطريق المريوطية بدائرة المركز، والتعدي على اثنين من موظفي مجلس المدينة أثناء محاولتهما فض الحفل.

وبالفحص تبين أنه أثناء صرف الموظفين المشار إليهما للمدعوين، وغلق القاعة اعتدى شخصان عليهما بالضرب محدثان إصابة بأحدهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وبالتنسيق مع مجلس المدينة، تبين أن القاعة بدون ترخيص وضبط مالكها، مع تنفيذ إزالة القاعة محل الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية مع مرتكبيها لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر، ضبطت أجهزة الأمن مجموعة من الأشخاص بعدما عرض أحد المواقع الإلكترونية، مقطع فيديو يتضمن جمع من الأشخاص أثناء نقل بعض الأجهزة والأثاثات المنزلية (عفش عروس)، والسير بها في شوارع إحدى القرى بمحافظة القليوبية.

واتخذت الإجراءات القانونية بعد ضبط الأشخاص لمخالفتهم لقرار مجلس الوزراء، بمنع التجمعات للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.

وبمركز طوخ، عرضت أحد البرامج التليفزيونية مقطع فيديو لعدد من السيدات أثناء احتفالهن بزفاف عروسين.

وبالفحص تبين حمل عدد من السيدات ابتهاجهًا بزفاف العروسين لمجموعة من الأواني بها بعض الأطعمة، والسير بها في شوارع القرية قبل وقت الحظر، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم التجمع.