ضبط المتورط في واقعة غياب فتاة عن مسكنها بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتورط في واقعة غياب فتاة عن مسكنها بمحافظة القاهرة ، بعد الاعتداء عليها بدعوى زواجهما عرفيًا، وذلك ضمن كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن تضرر شخص من غياب نجلته -تبلغ من العمر 14 عامًا- عن مسكنه.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية ، من عامل بغياب كريمته عن المسكن لوجود خلافات عائلية.

وبتاريخ 15 الجاري حضر للقسم المُبلغ، وبرفقته كريمته المتغيبة واتهم شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة- اعتدى على كريمته بدعوى زواجهما عرفيًا، وبسؤال المتغيبة أيدت ذات المضمون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المذكور، وضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.