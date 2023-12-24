ضبط المتورط في فيديو تهديد سيدات بسلاح ناري داخل منزل في قنا

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إطلاق أحد الأشخاص لعيار ناري نحو سيدات لترهيبهن في محافظة قنا، عند محاولة إخراجه من المنزل.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت فيديو يتضمن حيازة أحد الأشخاص سلاح آلي، وإطلاق عيار منه دون حدوث ثمة إصابات، لترهيب سيدات يحاولن إخراجه من المنزل.

وباستدعاء صاحبة المنزل -مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا- قررت بتضررها من عاملين -يوجد لأحدهما معلومات جنائية- لاقتحام منزلها وإطلاق أحدهما لعيار ناري أثناء طلبها منه مغادرة المنزل لترهيبها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما سلاح ناري بندقية آلية، وبمواجهتهما أقرت إحداهما بأنها استعانت به للتواجد بالمنزل نظير مبلغ مالي، لوجود خلافات مالية بينها وأحد أقاربها خشية استيلاء الأخير على منزلها لعدم تواجدها به.

وأضافت أنها عند مطالبتها له بإخلاء المنزل رفض، وأطلق عيارًا ناريًا من السلاح المضبوط معه بقصد تهديدها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ عرض كافة الأطراف على النيابة العامة.