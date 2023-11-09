ضبط المتورطين في فيديو سرقة أجزاء من السور الحديدي لمحور صفط اللبن بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن سرقة شخصين أجزاء من السور الحديدي لمحور صفط اللبن، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، عاملان خردة -لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لمالك مخزن خردة -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور- مقابل مبلغ مالي تحصلا عليه منه.
وأمكن ضبط ، وبحوزته القطع الحديدية المستولي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.