ضبط المتورطين في سرقة أموال من إحدى الشركات بالقاهرة

توصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن اثنين من العاملين في إحدى الشركات وراء ارتكاب جريمة سرقة أموال من خزنتها، بعد الدخول بنسخة مفتاح بحوزتهم، وتمكنت من ضبطهم.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مواطن عن اكتشافه وجود كسر باب الغرفة الخاصة بالحسابات بالشركة ملكه، الكائنة وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقالا إنه نظرًا لعملهما بالشركة محل البلاغ، واحتفاظ أحدهما بنسخة من المفتاح الخاص بالباب الخارجي وعلمهما بمداخل ومخارج، ومواعيد دخول وخروج العاملين بالشركة اختمرت في ذهنهما فكرة سرقتها.

وأضاف المتهمين أنه في سبيل ذلك توجها للشركة عقب إنصراف العاملين، وتمكنا من الدخول باستخدام نسخة المفتاح وكسر الباب الخاص بغرفة الحسابات، وكذا كسر الخزينة الحديدية، والاستيلاء على المبلغ المالي.

وبإرشادهما ضبط المبلغ المالي بمسكنهما، كما أرشد أحدهما عن الأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

وبإستدعاء المجني عليه إتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.