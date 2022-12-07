ضبط المتهم في فيديو ضرب وسب طليقته ووالدها في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر سيدة من شخص اتهمته بتهديد نجلتها (طليقته) وزوجها والاعتداء عليهما بالسب والضرب بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وأن شخص مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، اعتدى على نجلة السيدة المشار إليها وزوجها، بالسب والشتم والضرب بالأيدى وإحداث إصابة “الزوج” بكدمات متفرقة، وذلك لوجود خلافات سابقة بين المشكو في حقه، وطليقته نجلة الشاكية المشار إليها، وفي وقتٍ لاحق تحرر محضرًا بذات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.