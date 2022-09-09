ضبط المتهم في فيديو سير سيارة نقل عكس الاتجاه بكورنيش المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب مقطع فيديو تداول إلكترونيًا، أثناء سيره بسيارة نقل عكس الاتجاه في محافظة القاهرة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سير سيارة عكس الاتجاه بطريق كورنيش النيل بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وضبط قائدها أثناء استقلالها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.