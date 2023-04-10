ضبط المتهم في فيديو سحل مواطن وسرقته في المعادي

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع “فيس بوك”، يتضمن سحل قائد مركبة “توك توك” لمواطن في محافظة القاهرة، في منطقة المعادي ، وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة “توك توك” المشار إليها، و2 مُستقليها سائق وعاطل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وقال إنه بتاريخ 6 الجاري أثناء توصيل شخص إلى المنطقة محل الواقعة، قاما بمغافلته وخطف حقيبة يده بها مبلغ مالي، هاتفه المحمول، ودفعه خارج مركبة “توك توك” وتعلقه بها وسقوطه أرضًا.

وحددت المجني عليه، وقرر عدم إبلاغه في حينه لشعوره بحالة إعياء، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.