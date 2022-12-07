ضبط المتهم في فيديو التحرش بسيدة أثناء ذهابها لـ«الجيم» بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الإدعاء بارتكاب شخص واقعة التحرش بسيدة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة ، أثناء الذهاب إلى «الجيم».

وبالفحص تبين أن السيدة المشار إليها -مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان في القاهرة- وأنه أثناء توجهها لإحدى صالات الألعاب الرياضية الكائنة بأحد العقارات، محل إقامتها وأثناء دخولها العقار تحرش بها ولاذ بالفرار.

وعقب ذلك نشر أحد الأشخاص مقطع الفيديو للواقعة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائم بالنشر مقطع الفيديو المشار إليه.

وتبين أنه شخص -له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بأنه القائم بنشر هذا المقطع، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.