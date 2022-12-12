ضبط المتهم في فيديو الاستعراض بسيارته بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ارتكاب قائد سيارة ملاكي حركات استعراضية بمحافظة الإسكندرية ، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل- وكذا ضبط السيارة المستخدمة، وتبين أنها “منتهية التراخيص”.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالسيارة ملك والدته على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، مضيفًا أن الواقعة قديمة منذ حوالي عامين.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.