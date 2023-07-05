ضبط المتهم في فيديو إلقاء مخلفات زجاج بمياه أحد شواطئ الغردقة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة إلقاء مخلفات كسر زجاج داخل مياه أحد الشواطئ في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
جاء ذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إلقاء أحد الأشخاص مخلفات “كسر زجاج” بمياه أحد الشواطئ بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حارس خاص بمنطقة الشاليهات المواجهة للشاطئ محل الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
واتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لاتخاذ اللازم.