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ضبط المتهم في حادث تصادم تسبب بمصرع 3 أطفال بالدقهلية

بعد فيديو لأهالي الضحايا يطالبون بمحاسبة الجاني.
أماني عوض 2:43 م, الأحد, 14 فبراير 21 2:43 م, الأحد, 14 فبراير 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتسبب في حادث تصادم وقع على طريق طلخا – ميت الكرماء في محافظة الدقهلية، وبدأت اليوم الأحد جلسة عرضه على الجهات القضائية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت بتاريخ اليوم مقطع فيديو على تطبيق “فيس بوك” لأب وشقيقه، يطالبون فيه بأخذ حق أولاد الأول المتوفين في حادث وقع على طريق (طلخا ميت الكرماء) دائرة مركز طلخا بالدقهلية.

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ومن خلال الفيديو، ناشدوا المسئولين بمحاسبة المتسبب في الحادث.

وبالفحص تبين أن المتسبب في الحادث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وتحدد موعد لمحاكمته أمام الجهات القضائية اليوم.

يذكر أن 3 أطفال قد لقوا مصرعهما بينهم شقيقان إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة “توك توك”، وحققت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الحادث.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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