ضبط المتهم بنشر فيديو يستعرض إشارات شرطية محظورة بسيارته في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بنشر مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية يستعرض خلالها قيادته لسيارة مخالفة، واستخدام أبواق وإشارات ضوئية محظور استخدامها ووضع رتب عسكرية داخلها في محافظة الشرقية.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد رصدت اضطلاع مستخدم حسابات عبر تطبيق “إنستجرام”، بنشر مقاطع فيديو خلال قيادته سيارة بسرعة مخالفة، واستخدام بوق وإشارات ضوئية محظورة، ووضع رتب عسكرية وغطاء رأس عسكرى داخل السيارة.

وبالفحص أمكن تحديد مالك الحساب المشار إليه، وتبين أنه حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا، تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المشار إليها.

وعثر بحوزته على 2 كتافة “رتب عسكرية”، وبمواجهته أقر بإدارة الحساب المشار إليه، وكذا إنشائه حسابات أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة إدعى خلالها بأنه نجل أحد الضباط، بهدف زيادة أعداد متابعيه على تلك الحسابات.

وأشار إلى أنه عدم امتلاكه سيارات، وتحصل على مقاطع الفيديو التي تم نشرها على حساباته من بعض المواقع على شبكة الإنترنت “غير محددة”، واستخدام الرتب العسكرية في إثبات صحة ادعاءاته.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة.