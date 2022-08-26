ضبط المتهم بنشر أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بنشر صور أسئلة امتحانات والإجابات الخاصة بها إلكترونيًا، والإدعاء بكونها أسئلة مرحلة الثانوية العامة “الدور الثاني”.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد رصدت اضطلاع القائم على إدارة إحدى المجموعات عبر تطبيق المحادثات “واتس آب” بنشر صور أسئلة امتحانات والإجابة الخاصة بها، والإدعاء بكونها أسئلة امتحانات الثانوية العامة “دور ثانٍ”.

وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها -مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمُحافظة القليوبية- عقب تقنين الإجراءت أمكن استهدافه وضبطه.

وعُثر بحوزته على جهاز لوحي محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة.