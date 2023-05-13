ضبط المتهم بمضايقة سائح أثناء زيارة الأهرامات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب واقعة مضايقة أحد السائحين حاملي جنسية إحدى الدول من أحد الجمالين بالمنطقة الأثرية في الأهرامات بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر سائح يحمل جنسية إحدى الدول، من أحد الجمالين بالمنطقة الأثرية في الأهرامات أثناء تواجده بالمنطقة للزيارة لقيام الجمال بطلب مبلغ مالي منه نظير تصويره على الجمل الخاص به بخلفية الهرم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة -مقيم بالجيزة- وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة منذ حوالى سنة تقريبًا، وعدم قصده مضايقة السائح.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.