ضبط المتهم بمضايقة سائح أثناء تواجده بالأهرامات

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى القنوات الشخصية عبر تطبيق “يوتيوب”، يتضمن إلحاح شخص على سائح -صاحب القناة المشار إليها- أثناء تواجده بالمنطقة الأثرية بالهرم، لتصويره صور تذكارية واستقلال دابة “جمل”، مقابل تحصله على مبلغ مالي نظير ذلك.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه -مقيم بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ويحمل تصريح للعمل بالمنطقة الأثرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن مقطع الفيديو تم تصويره مُنذ شهرين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإلغاء التصريح الصادر للمذكور.