ضبط المتهم بقتل طليقته بالطعنات في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل طليقته في محافظة القليوبية ، على إثر خلافات نشبت بينهما، فطعنها مما أدى لوفاتها.

كان مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، قد تلقى بلاغًا من مستشفى عن استقبالها ربة منزل، متوفية إثر إصابتها بعدة جروح طعنية في الجسم.

وبالفحص تبين وجود سابقة خلافات زوجية بين المتوفية وزجها السابق، وحدوث مشادة كلامية بينهما على إثر تلك الخلافات فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المذكور على المجني عليها بالضرب بسلاح أبيض “سكين” كان بحوزته محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها وفر هاربًا، وبسؤال والدة المتوفية أيدت ما جاء بالفحص واتهمت المذكور بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما، وبارشاده ضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.