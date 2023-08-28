ضبط المتهم بقتل سائق «توك توك» لسرقته في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل سائق “توك توك” في محافظة الإسكندرية بغرض سرقة مركبته.

كان قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا من بائع متجول، عن خروج نجله للعمل على مركبة “توك توك” وعدم عودته.

وبالفحص وبإجراء التحريات، اتضح أن عامل خردة -له معلومات جنائية- استقل المركبة رفقة الـمُتغيب وقتل بغرض السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه.

وأرشد عن مكان الجثة، والأداة المستخدمة في الواقعة.

وأضاف أنه باع المركبة نظير مبلغ مالي لشخصين -لهما معلومات جنائية سيئ النية- وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المركبة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.